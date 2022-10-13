"Динамівці" вшанували пам’ять загиблого на фронті ультрас (відео)
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Ультрас віддав життя за Україну
Футболісти "Динамо" після поразки від "Ренна" (0:1) у Лізі Європи УЄФА сезону 2022/23 вшанували пам’ять загиблого на фронті вболівальника київського клубу Максима "Регбіста" Яловцова.
Про це повідомляє ZoryaLondonsk у Twitter. Футболісти київського клубу підійшли після гри в сектор, щоби вшанувати пам’ять відомого представника ультрас Capitals.
"Динамівці", попри поразку, виявили повагу до пам’яті захисника України, зробивши фото на тлі банера на честь "Регбіста".
Зазначимо, матч 4-го туру групового раунду Ліги Європи "Динамо" — "Ренн" відбувся у Кракові (Польща). Французький клуб перед грою оголосив про проведення благодійного аукціону, прибуток якого піде на допомогу українцям.
На жаль, після 4 поразки поспіль кияни втратили математичні шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи. Тепер "Біло-сині" спробують зачепитися за 3 місце, яке дасть змогу зіграти у стиковому раунді Ліги конференцій.
Нагадаємо, "Динамо" повідомило про загибель Максима Яловцова 10 жовтня.
Раніше повідомлялося, що на війні із російськими окупантами загинув колишній футболіст "Динамо".