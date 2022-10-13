"Динамівці" вшанували пам’ять загиблого на фронті ультрас (відео)

Ультрас віддав життя за Україну

Футболісти "Динамо" після поразки від "Ренна" (0:1) у Лізі Європи УЄФА сезону 2022/23 вшанували пам’ять загиблого на фронті вболівальника київського клубу Максима "Регбіста" Яловцова.

Про це повідомляє ZoryaLondonsk у Twitter. Футболісти київського клубу підійшли після гри в сектор, щоби вшанувати пам’ять відомого представника ультрас Capitals.

"Динамівці", попри поразку, виявили повагу до пам’яті захисника України, зробивши фото на тлі банера на честь "Регбіста".

Динамівці вшанували пам’ять Максима Яловцова

Зазначимо, матч 4-го туру групового раунду Ліги Європи "Динамо" — "Ренн" відбувся у Кракові (Польща). Французький клуб перед грою оголосив про проведення благодійного аукціону, прибуток якого піде на допомогу українцям.

На жаль, після 4 поразки поспіль кияни втратили математичні шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи. Тепер "Біло-сині" спробують зачепитися за 3 місце, яке дасть змогу зіграти у стиковому раунді Ліги конференцій.

Турнірне становище команд у групі B Ліги Європи

Нагадаємо, "Динамо" повідомило про загибель Максима Яловцова 10 жовтня.

Раніше повідомлялося, що на війні із російськими окупантами загинув колишній футболіст "Динамо".