Суперник "Динамо" у Лізі Європи незвичайним чином допоможе Україні

Французький клуб солідарний з українським народом

Французький "Ренн" перед грою з київським "Динамо" у Лізі Європи вирішив підтримати український народ. "Телеграф" веде трансляцію матчу "Динамо" — "Ренн".

Про це повідомляє пресслужба французької команди у Twitter. За інформацією джерела, французи організують благодійний аукціон, а весь прибуток піде на потреби українців (розподілом коштів займеться Українська асоціація футболу).

"Щоб підтвердити свою солідарність з українським народом, "Ренн" виставить на аукціон футболки своєї команди сьогодні ввечері в Кракові. Прибуток буде повністю переданий українській асоціації, пов’язаній з київським "Динамо", — йдеться у повідомленні від пресслужби французького клубу.

Зазначимо, матч 4-го туру групового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 "Динамо" — "Ренн" проходить у Кракові (Польща) на стадіоні "Краковія". Після першого тайму на табло нулі.

Матч "Динамо" — "Ренн" можна подивитися в Україні. До речі, букмекери накинули "динамівцям" шансів на успіх. У 3-му турі кияни поступилися "Ренну" з рахунком 1:2.