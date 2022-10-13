Соперник "Динамо" в Лиге Европы необычным образом поможет Украине

Французский клуб солидарен с украинским народом

Французский "Ренн" перед игрой с киевским "Динамо" в Лиге Европы решил поддержать украинский народ. "Телеграф" ведет трансляцию матча "Динамо" — "Ренн".

Об этом сообщает пресс-служба французской команды в Twitter. По информации источника, французы организуют благотворительный аукцион, а вся прибыль пойдет на нужды украинцев (распределением средств займется организация, связанная с "Динамо").

"Чтобы подтвердить свою солидарность с украинским народом, "Ренн" выставит на аукцион футболки своей команды сегодня вечером в Кракове. Прибыль будет полностью передана украинской организации, связанной с киевским "Динамо", — гласит сообщение от пресс-службы французского клуба.

Отметим, матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 "Динамо" — "Ренн" проходит в Кракове (Польша) на стадионе "Краковия". После первого тайма на табло нули.

Матч "Динамо" — "Ренн" можно посмотреть в Украине. К слову, букмекеры накинули "динамовцам" шансов на успех. В 3-м туре киевляне уступили "Ренну" со счетом 1:2.