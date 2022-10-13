"Динамо" зазнало четвертої поразки поспіль у Лізі Європи (відео)

Чорна смуга "Біло-синіх" продовжується

У четвер, 13 жовтня, київське "Динамо" провело матч 4-го туру групового раунду Ліги Європи сезону 2022/23 із французьким "Ренном".

Зустріч відбулася у Кракові (Польща) на стадіоні "Краковія" та завершилася з рахунком 0:1 на користь "Ренна". Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Команди провели не найкращий матч щодо швидкостей і з мінімумом гостроти біля воріт один одного. Результат зустрічі вирішив стандарт. На 48-й хвилині поєдинку Асіньйон виконав кутовий, а центральний захисник "Ренна" Крістофер Ву без опіки розстріляв ворота 20-річного Руслана Нещерета, який опинився у старті киян через травми Дениса Бойка та Георгія Бущана. "Динамівці" не зуміли організувати штурм воріт гостей, і рахунок на табло не змінився.

Таким чином, кияни припинили боротьбу за вихід у плей-офф Ліги Європи. Тепер "динамівці" можуть розраховувати на потрапляння у плей-офф Ліги конференцій. Для цього "Біло-синім" необхідно обов’язково перемагати АЕК.

Статистика матчу Динамо - Ренн

Турнірне становище команд у групі B Ліги Європи

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше (повне відео матчу доступне на megogo):

Відео голу Ву:

Нагадаємо, кияни у Лізі Європи до цього провели три матчі. У першому турі "Біло-сині" поступилися турецькому "Фенербахче" (1:2), потім сенсаційно програли кіпрському АЕКу з Ларнаки (0:1). У 3-му турі "Динамо" поступилося "Ренну" (1:2).