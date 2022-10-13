"Динамо" — "Ренн": Луческу поставив на важливу гру 20-річного воротаря

"Динамо" потрібна лише перемога

У четвер, 13 жовтня, київський клуб у рамках матчу 4-го туру групового раунду Ліги Європи сезону 2022/23 зіграє із французьким колективом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Ренн".

Перед початком поєдинку стали відомі стартові склади команд. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. Через травми двох кіперів ворота "Біло-синіх" захищатиме 20-річний Руслан Нещерет.

"Динамо": Нещерет, Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Циганков, Гармаш, Бесєдін

Запасні :Ігнатенко, Вівчаренко, Попов, Бурда, Кабаєв, Перріс, Ванат, Андрієвський, Караваєв, Кравченко, Діалло, Кендзьора

"Ренн": Манданда, Мелінг, Теате, Ву, Асіньйон, Буріжо, Майєр, Угочукву, Дуе, Калімуендо-Муінга, Тер’є

Запасні: Алемдар, Сален, Родон, Трюффер, Сулемана, Білосьян, Гуйрі, Тет, Аблен, Г. Дуе, Франкуаз

Гра "Динамо" — "Ренн" пройде у Кракові (Польща) на стадіоні "Краковія", початок зустрічі — о 19:45 за київським часом. Цей поєдинок можна переглянути в прямому ефірі в Україні. До речі, букмекери раптово повірили у киян.