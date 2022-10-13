"Динамо" - "Ренн": Луческу поставил на важную игру 20-летнего вратаря

"Динамо" нужна только победа

В четверг, 13 октября, киевский клуб в рамках матча 4-го тура группового раунда Лиги Европы сезона 2022/23 сыграет с французским коллективом. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Ренн".

Перед началом поединка стали известны стартовые составы команд. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Из-за травм двух киперов ворота "Белосиних" будет защищать 20-летний Руслан Нещерет.

"Динамо": Нещерет, Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Беседин

Запасные: Игнатенко, Вивчаренко, Попов, Бурда, Кабаев, Перрис, Ванат, Андриевский, Караваев, Кравченко, Диалло, Кендзера

"Ренн": Манданда, Мелинг, Теате, Ву, Ассиньон, Бурижо, Майер, Угочукву, Дуэ, Калимуэндо-Муинга, Терье

Запасные: Алемдар, Сален, Родон, Трюффер, Сулемана, Билосьян, Гуйри, Тэт, Аблен, Г. Дуэ, Франкуаз

Игра "Динамо" — "Ренн" пройдет в Кракове (Польша) на стадионе "Краковия", начало встречи — в 19:45 по киевскому времени. Этот поединок можно посмотреть в прямом эфире в Украине. К слову, букмекеры внезапно поверили в киевлян.