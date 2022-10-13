"Динамо" потерпело четвертое поражение подряд в Лиге Европы (видео)

Черная полоса "Бело-синих" продолжается

В четверг, 13 октября, киевское "Динамо" провело матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы сезона 2022/23 с французским "Ренном".

Встреча состоялась в Кракове (Польша) на стадионе "Краковия" и завершилась со счетом 0:1 в пользу "Ренна". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Команды провели не самый лучший матч, что касается скоростей, и с минимумом остроты у ворот друг друга. Исход встречи решил стандарт. На 48-й минуте поединка Ассиньон исполнил угловой, а центральный защитник "Ренна" Кристофер Ву без опеки расстрелял ворота 20-летнего Руслана Нещерета, который оказался в старте киевлян из-за травм Дениса Бойко и Георгия Бущана. "Динамовцы" не сумели организовать штурм ворот гостей, и счет на табло так и не поменялся.

Таким образом, киевляне прекратили борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы. Теперь "динамовцы" могут рассчитывать на попадание в плей-офф Лиги конференций. Для этого "Бело-синим" необходимо обязательно побеждать АЕК.

Статистика матча Динамо - Ренн

Турнирное положение команд в группе B Лиги Европы

Полный видеообзор встречи (полное видео матча доступно на megogo):

Видео гола Ву:

Напомним, киевляне в Лиге Европы до этого провели три матча. В первом туре "Бело-синие" уступили турецком "Фенербахче" (1:2), затем сенсационно проиграли кипрскому АЕКу из Ларнаки (0:1). В 3-м туре "Динамо" уступило "Ренну" (1:2).