Футболистов "Динамо" заметили в Молдове: что там делает киевский клуб

Команда сделала остановку в Кишиневе по дороге на Кипр

Киевское "Динамо" отправилось на матч пятого тура Лиги конференций. В четверг динамовцы сыграют с кипрским клубом АЕК. Пока дела киевлян в еврокубках идут плохо — ноль очков. Но Игорь Суркис не спешит увольнять Мирчу Луческу. И этому есть объяснение.

На Кипр "Динамо" поехало очень сложным маршрутом. Из Киева автобусом в Кишинев. Там футболисты переночевали, а утром провели тренировку, сообщает сайт клуба.

А потом уже будет перелет в Ларнаку.

В предстоящем поединке Мирча Луческу рассчитывает на таких игроков:

вратари — Руслан Нещерет, Денис Игнатенко, Юрий Авраменко;

защитники — Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзера;

полузащитники — Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Кахим Пэррис, Самба Диалло;

нападающие — Владислав Ванат, Артем Беседин.

Напомним, что после матча Лиги конференций футболисты "Динамо" почтили память погибшего на фронте ультрас.

Отметим, что мы ведем онлайн-трансляцию матча "Селтик" — "Шахтер" в Лиге чемпионов.