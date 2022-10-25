Футболистов "Динамо" заметили в Молдове: что там делает киевский клуб
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Команда сделала остановку в Кишиневе по дороге на Кипр
Киевское "Динамо" отправилось на матч пятого тура Лиги конференций. В четверг динамовцы сыграют с кипрским клубом АЕК. Пока дела киевлян в еврокубках идут плохо — ноль очков. Но Игорь Суркис не спешит увольнять Мирчу Луческу. И этому есть объяснение.
На Кипр "Динамо" поехало очень сложным маршрутом. Из Киева автобусом в Кишинев. Там футболисты переночевали, а утром провели тренировку, сообщает сайт клуба.
А потом уже будет перелет в Ларнаку.
В предстоящем поединке Мирча Луческу рассчитывает на таких игроков:
- вратари — Руслан Нещерет, Денис Игнатенко, Юрий Авраменко;
- защитники — Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзера;
- полузащитники — Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Кахим Пэррис, Самба Диалло;
- нападающие — Владислав Ванат, Артем Беседин.
Напомним, что после матча Лиги конференций футболисты "Динамо" почтили память погибшего на фронте ультрас.
Отметим, что мы ведем онлайн-трансляцию матча "Селтик" — "Шахтер" в Лиге чемпионов.