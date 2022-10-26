Промах сторіччя: футболіст "Шахтаря" зганьбився у Лізі чемпіонів (відео)

Данило Сікан увійшов в історію Ліги чемпіонів

У вівторок "Шахтар" провів гостьовий матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 проти "Селтіка". Зустріч завершилася внічию (1:1), проте "Гірники" могли вирвати перемогу, якби не прикрий промах форварда.

Головним курйозом зустрічі став неймовірний промах нападника "Шахтаря" Данила Сікана по порожніх воротах господарів. Користувачі у Twitter назвали промах українця одним із найгірших в історії Ліги чемпіонів.

На 71-й хвилині поєдинку за рахунку 1:1 "Шахтар" організував швидку контратаку, "мотором" якої став Михайло Мудрик. Головна зірка "Гірників" зробив пас на 21-річного Сікана, який в дотик пробив повз ворота. Коментатор зазначив, що такі промахи бувають лише раз у кар’єрі.

Користувачі в мережі навіть не могли підібрати слів, щоб описати те, що сталося. Деякі припускають, що цей курйоз може навіть "зламати" нападника.

Відео промаху Сікана в матчі Ліги чемпіонів "Селтік" — "Шахтар":

Додамо, що Мудрик записав на свій рахунок супергол, який залишає "Гірникам" шанси на вихід у плей-офф ЛЧ.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" пропустив тур у чемпіонаті України для підготовки до "Селтіка".