Промах столетия: футболист "Шахтера" опозорился в Лиге чемпионов (видео)

Даниил Сикан вошел в историю Лиги чемпионов

Во вторник, "Шахтер" провел гостевой матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 против "Селтика". Встреча завершилась вничью (1:1), однако "Горняки" могли вырвать победу, если бы не обидный промах форварда.

Главным курьезом встречи стал невероятный промах нападающего "Шахтера" Даниила Сикана по пустым воротам хозяев. Пользователи в Twitter назвали промах украинца одним из худших в истории Лиги чемпионов.

На 71-й минуте поединка при счете 1:1 "Шахтер" организовал быструю контратаку, "мотором" которой стал Михаил Мудрик. Главная звезда "Горняков" сделал пас на 21-летнего Сикана, который невообразимым образом в касание пробил мимо ворот. Комментатор отметил, что такие промахи бывают лишь раз в карьере.

Пользователи в сети даже не могли подобрать слов, чтобы описать произошедшее. Некоторые предполагают, что данный курьез может даже "сломать" нападающего.

Видео промаха Сикана в матче Лиги чемпионов "Селтик" — "Шахтер":

Добавим, что Мудрик записал на свой счет супергол, который оставляет "Горнякам" шансы на выход в плей-офф ЛЧ.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" пропустил тур в чемпионате Украины для подготовки к "Селтику".