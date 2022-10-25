Супергол Мудрика помог "Шахтеру" остаться в Лиге чемпионов: видеообзор матча с "Селтиком"

Групповая стадия Лиги чемпионов близится к своему окончанию

Во вторник, 25 октября, донецкий "Шахтер" в рамках матча 5 тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 провел гостевой поединок против "Селтика".

Встреча состоялась в Глазго (Шотландия) на стадионе "Селтик Парк" и завершилась со счетом 1:1. Таким образом, дончане сохранили шансы на выход в плей-офф ЛЧ и обеспечили себе как минимум плей-офф Лиги Европы.

В первом тайме дончане лишь раз угрожали воротам хозяев, но Мудрик не сумел реализовать выход один на один с Хартом. А вот "Селтик" методично обстреливал ворота Трубина и добился своего. На 34-й минуте форвард шотландцев Гиоргос Якумакис после отскока расстрелял ворота "Горняков".

Во втором тайме "Шахтер" сумел отыграться благодаря индивидуальным действиям Михаила Мудрика. Украинец протащил мяч с центра поля, а затем с линии штрафной поразил верхни угол ворот "Селтика". Чуть позже Мудрик повторил свой забег и отдал передачу Сикану, который умудрился промазать по пустым воротам.

Группа F

Полный видеообзор встречи (полное видео матча смотрите на megogo):

Видео голов:

Ранее сообщалось, что "Шахтер" пропустил матч 9-го тура УПЛ, чтобы лучше подготовиться к "Селтику".

Напомним, в прошлом туре Лиги чемпионов дончане сыграли вничью с "Реалом" (1:1). На старте турнира "Горняки" сенсационно разгромили РБ Лейпциг (1:4). Во втором туре "Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" (1:1), а в 3-м — минимально уступил "Реалу" (1:2). В последнем матче групповой стадии украинский клуб сыграет с "Лейпцигом" (02.11.2022).