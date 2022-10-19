Никакой политики в спорте: МОК решил судьбу россии и беларуси

Томас Бах отстаивает олимпийские ценности

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил о продлении санкций против спортсменов из россии и беларуси.

Позицию МОК Бах объяснил на генеральной ассамблее ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле.

"Мы оказались перед неразрешимой дилеммой. Сейчас мы не можем полностью выполнить нашу олимпийскую миссию, которая заключается в защите спортсменов и объединении всего мира через спортивные соревнования. Мы всегда выступали против позиции, когда спортсмены из одной страны отказывались соревноваться со спортсменами из другой страны по политическим причинам.

Но сейчас единственным способом для того, чтобы продолжать выполнять нашу миссию, была рекомендация международным федерациям о неучастии спортсменов в соревнованиях только из-за их паспорта. Мы пошли на этот шаг, чтобы защитить международную спортивную систему от полной политизации спорта.

Каждый из нас должен знать, что в будущем от подобного тоже может пострадать. Но свои ценности мы будем отстаивать твердо и в ловушку пропагандистской машины, осуждающей наши меры и санкции, не попадемся. Причины для этих мер до сих существенны, отменять их не время. Продолжайте следить за нашими рекомендациями", — цитирует Баха "Чемпионат".

Ранее советский чемпион заявил, что Запад сам приползет к россии на коленях.