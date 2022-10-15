Норвежки будут бойкотировать чемпионат мира в случае допуска россиян: в рф началась истерика
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Норвежские лыжницы публично отказались выступать с российскими спортсменами
Норвежские лыжницы Рагнхиль Хага, Анна Свенсен и Ане Аппельквист Стенсет поддержали шведок Линн Сван и Майю Далквист, которые решили бойкотировать чемпионат мира по лыжным гонкам-2023 в Планице (Словения) в случае допуска российских спортсменов.
Об этом сообщает svt.se. Норвежские спортсменки не хотят видеть на соревнованиях россиян, в частности любительницу президента рф владимира путина лыжницу Веронику Степанову.
"Я считаю, что это было смелое высказывание. Хорошо, что они (шведки) четко выражают свою позицию, и я их поддерживаю. Для нас все происходящее там выглядит сюрреалистично.
Лично мне было странно по дороге домой с Олимпиады сидеть плечом к плечу со Степановой и остальными, а несколько недель спустя видеть ее, стоящей с Путиным и выступающей с речью за его дело. Мы хотим, чтобы участвовали все сильнейшие, но не любой ценой", – заявила Хага.
"Будет совсем неактуально выходит на старт, если они там будут. Я надеюсь, что FIS примет решение не допускать их", – сказала Свенсен.
"Я ничего не имею против самих спортсменов лично, но мы не хотим, чтобы им позволили стартовать. То, как россия поступает, неприемлемо, и это должно иметь последствия", – отметила Стенсет.
К слову, Степанова тут же начала истерить и обрушилась с критикой на норвежек, заявив, что Хага на соревнованиях будет видеть только ее спину. Правда, на каких соревнованиях спортсменки могут встретиться не понятно, ведь сборная рф отстранена.
Ранее Степанова после встречи с президентом рф рассказала об "особой энергии" путина. До этого лыжница восхищалась российскими топ-чиновниками.