Норвежки будут бойкотировать чемпионат мира в случае допуска россиян: в рф началась истерика

Норвежские лыжницы публично отказались выступать с российскими спортсменами

Норвежские лыжницы Рагнхиль Хага, Анна Свенсен и Ане Аппельквист Стенсет поддержали шведок Линн Сван и Майю Далквист, которые решили бойкотировать чемпионат мира по лыжным гонкам-2023 в Планице (Словения) в случае допуска российских спортсменов.

Об этом сообщает svt.se. Норвежские спортсменки не хотят видеть на соревнованиях россиян, в частности любительницу президента рф владимира путина лыжницу Веронику Степанову.

"Я считаю, что это было смелое высказывание. Хорошо, что они (шведки) четко выражают свою позицию, и я их поддерживаю. Для нас все происходящее там выглядит сюрреалистично.

Лично мне было странно по дороге домой с Олимпиады сидеть плечом к плечу со Степановой и остальными, а несколько недель спустя видеть ее, стоящей с Путиным и выступающей с речью за его дело. Мы хотим, чтобы участвовали все сильнейшие, но не любой ценой", – заявила Хага.

"Будет совсем неактуально выходит на старт, если они там будут. Я надеюсь, что FIS примет решение не допускать их", – сказала Свенсен.

"Я ничего не имею против самих спортсменов лично, но мы не хотим, чтобы им позволили стартовать. То, как россия поступает, неприемлемо, и это должно иметь последствия", – отметила Стенсет.

К слову, Степанова тут же начала истерить и обрушилась с критикой на норвежек, заявив, что Хага на соревнованиях будет видеть только ее спину. Правда, на каких соревнованиях спортсменки могут встретиться не понятно, ведь сборная рф отстранена.

Вероника Степанова ответила норвежкам

Ранее Степанова после встречи с президентом рф рассказала об "особой энергии" путина. До этого лыжница восхищалась российскими топ-чиновниками.