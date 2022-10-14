Владимир Кличко назвал настоящую цель россии

Спортсмен занял принципиальную позицию касательно рф

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в пятницу, 14 октября, в день защитника Украины поделился мнением касательно полномасштабного вторжения рф, которое длится уже 233 дня.

С соответствующим заявлением спортсмен выступил в Twitter. Боксер считает, что россия хочет полностью уничтожить Украину.

"Настоящей целью войны россии является полное уничтожение Украины, ее культуры и ее будущего, в том числе наших детей", — написал Кличко.

Ранее сообщалось, что российским боксерам разрешили участвовать в международных соревнованиях под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA). Владимир Кличко заявил, что IBA нокаутировала и выставила себя на посмешище. Ранее экс-чемпион мира раскрыл секрет спасения от российской тирании. Бывший боксер отметил, что мир может спастись от агрессии рф только помогая Украине.

Напомним, российский боксер-чемпион Дмитрий Бивол наехал на Кличко, который, по мнению россиянина, "смешал спорт и политику". Ранее Владимир заступился за Александра Усика в споре с Тайсоном Фьюри.