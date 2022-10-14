Володимир Кличко назвав справжню мету росії

Спортсмен зайняв принципову позицію щодо рф

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко у п’ятницю, 14 жовтня, в день захисника України поділився думкою щодо повномасштабного вторгнення росії, яке триває вже 233 дні.

З відповідною заявою спортсмен виступив у Twitter. Боксер вважає, що росія хоче повністю знищити Україну.

"Справжньою метою війни росії є повне знищення України, її культури та її майбутнього, у тому числі наших дітей", — написав Кличко.

Раніше повідомлялося, що російським боксерам дозволили брати участь у міжнародних змаганнях під егідою Міжнародної асоціації боксу (IBA). Володимир Кличко заявив, що IBA нокаутувала і виставила себе на посміховисько. Раніше ексчемпіон світу розкрив секрет порятунку від російської тиранії. Колишній боксер зазначив, що світ може врятуватися від агресії росії лише допомагаючи Україні.

Нагадаємо, російський боксер-чемпіон Дмитро Бівол наїхав на Кличка, який, на думку росіянина, "змішав спорт та політику". Раніше Володимир заступився за Олександра Усика у суперечці з Тайсоном Ф’юрі.