Норвежки бойкотуватимуть чемпіонат світу у разі допуску росіян: у рф почалася істерика

Норвезькі лижниці публічно відмовилися виступати з російськими спортсменами

Норвезькі лижниці Рагнхіль Хага, Анна Свенсен та Ані Аппельквіст Стенсет підтримали шведок Лінн Сван та Майю Далквіст, які вирішили бойкотувати чемпіонат світу з лижних перегонів-2023 у Планиці (Словенія) у разі допуску російських спортсменів.

Про це повідомляє svt.se. Норвезькі спортсменки не хочуть бачити на змаганнях росіян, зокрема любительку президента рф володимира путіна лижницю Вероніку Степанову.

"Я вважаю, що це було сміливо. Добре, що вони (шведки) чітко висловлюють свою позицію, і я їх підтримую. Для нас все, що відбувається там, виглядає сюрреалістично.

Особисто мені було дивно по дорозі додому з Олімпіади сидіти пліч-о-пліч зі Степановою та іншими, а через кілька тижнів бачити, як вона стоїть з Путіним і виступає з промовою за його справу. Ми хочемо, щоб брали участь усі сильніші, але не за будь-яку ціну”, – заявила Хага.

"Буде зовсім неактуально виходити на старт, якщо вони там будуть. Я сподіваюся, що FIS ухвалить рішення не допускати їх", — сказала Свенсен.

"Я нічого не маю проти самих спортсменів особисто, але ми не хочемо, щоб їм дозволили стартувати. Те, що росія робить, неприйнятно, і це має мати наслідки", — зазначила Стенсет.

До речі, Степанова відразу почала істерити й обрушилася з критикою на норвежок, заявивши, що Хага на змаганнях бачитиме лише її спину. Правда, на яких змаганнях спортсменки можуть зустрітися не зрозуміло, адже збірна рф відсторонена.

Вероніка Степанова відповіла норвежкам

Раніше Степанова після зустрічі з президентом росії розповіла про "особливу енергію" путіна. До цього лижниця захоплювалася російськими топ-чиновниками.