Советский чемпион заявил, что Запад сам приползет к россии на коленях

В рф считают, что Европа зимой сама попросит россию участвовать международных соревнованиях

Российских спортсменов вернут на международные соревнования, как только Европа начнет замерзать.

Таким мнением поделился двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, передает Матч ТВ. Он считает, что весьма вероятно, что спортсмены из рф выступят на ближайшей Олимпиаде в Париже.

"Наши шансы малы? Вполне вероятно. Однако вероятно и другое: когда вся Европа начнет замерзать, и граждан европейских государств уже будет не устраивать вся эта ситуация, они просто заставят свои правительства договариваться с россией.

Так что эта ситуация тоже вполне жизнеспособна, сценарий абсолютно реалистичен. И в этом случае они сами попросят нас участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира. Только бы больше не замерзать, и чтобы население этих стран не взбунтовалось против своих "правителей", – сказал Васильев.

Справка: Васильев побеждал в эстафетах на Олимпийских играх в Сараево и Калгари (1984 и 1988 годы соответственно).

Ранее сообщалось, что известный советский биатлонист Александр Тихонов внезапно призвал уезжать из россии на фоне скандала с хоккеистом сборной рф Иваном Федотовым. К слову, недавно Александр жестко оскорбил норвежцев.