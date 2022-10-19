Жодної політики у спорті: МОК вирішив долю Росії та Білорусі

Томас Бах відстоює олімпійські цінності

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах оголосив про продовження санкцій проти спортсменів з росії та білорусі.

Позицію МОК Бах пояснив генеральній асамблеї асоціації національних олімпійських комітетів у Сеулі.

"Ми опинилися перед нерозв’язною дилемою. Зараз ми не можемо повністю виконати нашу олімпійську місію, яка полягає у захисті спортсменів та об’єднанні всього світу через спортивні змагання. Ми завжди виступали проти позиції, коли спортсмени з однієї країни відмовлялися змагатися зі спортсменами з іншої країни з політичних причин.

Але зараз єдиним способом для того, щоб продовжувати виконувати нашу місію, була рекомендація міжнародним федераціям про неучасть спортсменів у змаганнях лише через їхній паспорт. Ми пішли на цей крок, щоб захистити міжнародну спортивну систему від повної політизації спорту.

Кожен із нас повинен знати, що в майбутньому від подібного також може постраждати. Але свої цінності ми відстоюватимемо твердо і в пастку пропагандистської машини, яка засуджує наші заходи та санкції, не потрапимо. Причини цих заходів досі істотні, скасовувати їх час. Продовжуйте стежити за нашими рекомендаціями", — цитує Баха "Чемпіонат".

Раніше радянський чемпіон заявив, що Захід сам приповзе до росії на колінах.