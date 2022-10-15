Від Каї до Скай: незвичайні імена дітей українських спортсменів

Еліна Світоліна вибрала для доньки "небесне" ім’я

Найкраща тенісистка в історії України Еліна Світоліна стала мамою. Спортсменка народила дівчинку.

Батьком дитини є французький тенісист. Ім’я малечі теж дали на французький манер — Skaї (Cкай). У словнику наголошується, що Скай — давньоскандинавське ім’я, що означає "небо", "хмара".

Напевно, для Європи це звичайне ім’я, але для України досить оригінальне.

Згадаймо ще відомих спортсменів, у яких діти носять не характерні для України імена.

У Андрія Шевченка чотири сини. Одного з них звуть звично нам — Олександр. Інші імена навряд чи зустрінеш в Україні — Крістіан, Джордан та Райдер Габріель. Але тут варто уточнити, що родина Шеви майже все життя мешкає в Лондоні.

Дружина та діти Андрія Шевченка

У двох дітей Віталія Кличка подвійні імена — Єлизавета-Вікторія та Єгор-Даніель. Ще одного сина звуть Максим.

Віталій Кличко з братом та синами

Дочка Володимира Кличка – Кая-Євдокія. Друге ім’я на честь бабусі.

Володимир Кличко з донькою

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський назвав дочку Олівією А у воротаря "Шахтаря" підростають син Лев, доньки Даша, Мілана та Майя.