Від Каї до Скай: незвичайні імена дітей українських спортсменів
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Еліна Світоліна вибрала для доньки "небесне" ім’я
Найкраща тенісистка в історії України Еліна Світоліна стала мамою. Спортсменка народила дівчинку.
Батьком дитини є французький тенісист. Ім’я малечі теж дали на французький манер — Skaї (Cкай). У словнику наголошується, що Скай — давньоскандинавське ім’я, що означає "небо", "хмара".
Напевно, для Європи це звичайне ім’я, але для України досить оригінальне.
Згадаймо ще відомих спортсменів, у яких діти носять не характерні для України імена.
У Андрія Шевченка чотири сини. Одного з них звуть звично нам — Олександр. Інші імена навряд чи зустрінеш в Україні — Крістіан, Джордан та Райдер Габріель. Але тут варто уточнити, що родина Шеви майже все життя мешкає в Лондоні.
У двох дітей Віталія Кличка подвійні імена — Єлизавета-Вікторія та Єгор-Даніель. Ще одного сина звуть Максим.
Дочка Володимира Кличка – Кая-Євдокія. Друге ім’я на честь бабусі.
Півзахисник збірної України Руслан Малиновський назвав дочку Олівією А у воротаря "Шахтаря" підростають син Лев, доньки Даша, Мілана та Майя.