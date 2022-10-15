От Кайи до Скай: необычные имена детей украинских спортсменов

Элина Свитолина выбрала для дочки "небесное" имя

Лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина стала мамой. Спортсменка родила девочку.

Отцом ребенка является французский теннисист. Имя малышке тоже дали на французский манер — Skaї (Cкай). В словаре отмечается, что Скай — древнескандинавское имя, обзначающее "небо", "облако".

Наверняка, для Европы это обычное имя, но для Украины довольно оригинальное.

Давайте еще вспомним известных спортсменов, у которых дети носят не характерные для Украины имена.

У Андрея Шевченко четыре сына. Одного из них зовут привычно нам — Александр. Другие имена едва ли встретишь в Украине — Кристиан, Джордан и Райдер Габриэль. Но тут стоит уточнить, что семья Шевы почти всю жизнь живет в Лондоне.

Супруга и дети Андрея Шевченко

У двоих детей Виталия Кличко двойные имена Елизавета-Виктория и Егор-Даниэль. Еще одного сына зовут Максим.

Виталий Кличко с братом и сыновьями

Дочь Владимира Кличко — Кайя-Евдокия. Второе имя в честь бабушки.

Владимир Кличко с дочкой

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский назвал дочь Оливией. А у вратаря "Шахтера" подрастают сын Лев, дочки Даша, Милана и Майя.