Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 25 октября

"Шахтер" играет с "Селтиком"

Во вторник, 25 октября, начинается пятый тур группового этапа Лиги чемпионов. В этот день будет сыграно восемь матчей. Один из них в Глазго, где "Селтик" принимает "Шахтер". Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Селтик" — "Шахтер".

Расписание матчей 25 октября

Группа Е

19:45. "Зальцбург" — "Челси"

22:00. "Динамо" Загреб — "Милан"

Группа F

22:00. "Селтик" — "Шахтер"

22:00. "Лейпциг" — "Реал"

Группа G

19:45. "Севилья" — "Копенгаген"

22:00. "Боруссия" Дортмунд — "Манчестер Сити"

Группа H

22:00. "Пари Сен-Жермен" — "Маккаби" Хайфа

22:00. "Бенфика" — "Ювентус"

Ранее мы рассказывали, как спасали игрока "Реала" после матча с "Шахтером": видео из раздевалки.