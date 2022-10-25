Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 25 октября
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"Шахтер" играет с "Селтиком"
Во вторник, 25 октября, начинается пятый тур группового этапа Лиги чемпионов. В этот день будет сыграно восемь матчей. Один из них в Глазго, где "Селтик" принимает "Шахтер". Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Селтик" — "Шахтер".
Расписание матчей 25 октября
Группа Е
19:45. "Зальцбург" — "Челси"
22:00. "Динамо" Загреб — "Милан"
Группа F
22:00. "Селтик" — "Шахтер"
22:00. "Лейпциг" — "Реал"
Группа G
19:45. "Севилья" — "Копенгаген"
22:00. "Боруссия" Дортмунд — "Манчестер Сити"
Группа H
22:00. "Пари Сен-Жермен" — "Маккаби" Хайфа
22:00. "Бенфика" — "Ювентус"
Ранее мы рассказывали, как спасали игрока "Реала" после матча с "Шахтером": видео из раздевалки.