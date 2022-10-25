Ліга чемпіонів: розклад та результати матчів 25 жовтня
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"Шахтар" грає з "Селтіком"
У вівторок, 25 жовтня, розпочинається п’ятий тур групового етапу Ліги чемпіонів. Цього дня буде зіграно вісім матчів. Один із них у Глазго, де "Селтік" приймає "Шахтар". Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу "Селтік" — "Шахтар".
Розклад матчів 25 жовтня
Група Е
19:45. "Зальцбург" — "Челсі"
22:00. "Динамо" Загреб — "Мілан"
Група F
22:00. "Селтік" — "Шахтар"
22:00. "Лейпциг" — "Реал"
Група G
19:45. "Севілья" — "Копенгаген"
22:00. "Боруссія" Дортмунд — "Манчестер Сіті"
Група H
22:00. "Парі Сен-Жермен" — "Маккабі" Хайфа
22:00. "Бенфіка" — "Ювентус"
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