Супергол Мудрика допоміг "Шахтарю" залишитися в Лізі чемпіонів: відеоогляд матчу із "Селтіком"

Групова стадія Ліги чемпіонів наближається до свого закінчення

У вівторок, 25 жовтня, донецький "Шахтар" у рамках матчу 5 туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 провів гостьовий поєдинок проти "Селтіка".

Зустріч відбулася у Глазго (Шотландія) на стадіоні "Селтік Парк" і завершилася з рахунком 1:1. Таким чином, донеччани зберегли шанси на вихід у плей-офф ЛЧ та забезпечили собі як мінімум плей-офф Ліги Європи.

У першому таймі донеччани лише раз загрожували воротам господарів, але Мудрик не зумів реалізувати вихід віч-на-віч з Хартом. А ось "Селтік" методично обстрілював ворота Трубіна і домігся свого. На 34-й хвилині форвард шотландців Гіоргос Якумакіс після відскоку розстріляв ворота "Гірників".

У другому таймі "Шахтар" зумів відігратися завдяки індивідуальним діям Михайла Мудрика. Українець протяг м’яч із центру поля, а потім з лінії штрафного майданчика вразив верхній кут воріт "Селтіка". Трохи згодом Мудрик повторив свій забіг і віддав передачу Сікану, який примудрився промазати по порожніх воротах.

Группа F

Статистика матчу Селтік - Шахтар

Повний відеоогляд зустрічі (повне відео матчу дивіться на megogo):

Відео голів:

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" пропустив матч 9-го туру УПЛ, щоб краще підготуватися до "Селтіка".

Нагадаємо, в минулому турі Ліги чемпіонів донеччани зіграли внічию з "Реалом" (1:1). На старті турніру "Гірники" сенсаційно розгромили РБ Лейпциг (1:4). У другому турі "Шахтар" зіграв внічию з "Селтіком" (1:1), а в 3-му мінімально поступився "Реалу" (1:2). В останньому матчі групової стадії український клуб зіграє із "Лейпцигом" (02.11.2022).