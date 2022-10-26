Тренер "Шахтера" спел прямо на стадионе: эпичное видео из Глазго

Игор Йовичевич обрадовался результату матча с "Селтиком"

Донецкий "Шахтер", как минимум, весной будет играть в Лиге Европы. Это стало известно после ничьи с "Селтиком". А максимум — 1/8 финала Лиги чемпионов — можно достичь через неделю. "Горнякам" в гостях надо обыграть "Лейпциг".

Оригинально отметил выход в евровесну главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич. После матча в Глазго он спел песню прямо на стадионе. "Шахтер" — ты для мене все", — затянул тренер. Видео хорватский специалист выложил в Instagram.

"Мы "Шахтер" Донецк и мы никогда не сдаемся", — подписал видео Йовичевич.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как футболист "Шахтера" опозорился в Лиге чемпионов. Это зрелище не для слабонервных.

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