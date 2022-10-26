Футболисты "Шахтера" спели песню про войну после матча Лиги чемпионов: душевное видео

"Горняки" отметили выход в евровесну

Футболисты "Шахтера" после матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 с "Селтиком" в Шотландии (1:1) отметили в отеле выход в евровесну ("Горняки" гарантировали себе попадание в плей-офф Лиги Европы).

В сети распространяется видео, на котором защитники дончан Сергей Кривцов и Николай Матвиенко, а также атакующий полузащитник команды Александр Зубков в отеле исполнили известную песню "Біля тополі" исполнителя SHUMEI. На кадрах "Горняки" эмоционально поют хит, который стал одним из символов борьбы против российских оккупантов.

Отметим, "Горняки" точно выступят в еврокубках весной. На данный момент команда Йовичевича даже претендует на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого украинскому клубу необходимо в 6-м туре ЛЧ победить немецкий РБ Лейпциг. Если этого не произойдет, "Шахтер" сыграет в стыковом раунде Лиги Европы.

Видеообзор матча "Селтик" — "Шахтер":

Справка: в декабре 2014 года группа Enej презентовала песню "Біля тополі", которую посвятила украинским военнослужащим, погибшим за Украину. Позднее музыкальный исполнитель SHUMEI сделал cover на хит.

Добавим, что ранее фанатскую песню "Шахтера" исполнил главный тренер "Горняков" Игор Йовичевич.

Напомним, "Шахтер" мог добыть победу в игре с "Селтиком", однако форвард дончан Даниил Сикан умудрился промазать по пустым воротам.