Ліга чемпіонів: розклад та результати матчів 26 жовтня
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
У деяких групах визначаться учасники 1/8 фіналу
У середу, 26 жовтня, триватиме п’ятий тур Ліги чемпіонів. Ще вісім команд зіграють свої матчі. Днем раніше "Селтік" та "Шахтар" розписали нічию. Це гарантувало українському клубу участь у весняній частині єврокубків.
Розклад та результати матчів 26 жовтня
Група А
22:00. "Аякс" — "Ліверпуль"
22:00. "Наполі" — "Рейнджерс"
Група В
19:45. "Брюгге" — "Порту"
22:00. "Атлетіко" — "Байєр"
Група С
19:45. "Інтер" — "Вікторія"
22:00. "Барселона" — "Баварія"
Група D
22:00. "Айнтрахт" — "Марсель"
22:00. "Тоттенхем" — "Спортінг"
Раніше ми розповідали, як футболіст "Шахтаря" зганьбився у Лізі чемпіонів. Це видовище не для людей зі слабкими нервами.