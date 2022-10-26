Ліга чемпіонів: розклад та результати матчів 26 жовтня

У деяких групах визначаться учасники 1/8 фіналу

У середу, 26 жовтня, триватиме п’ятий тур Ліги чемпіонів. Ще вісім команд зіграють свої матчі. Днем раніше "Селтік" та "Шахтар" розписали нічию. Це гарантувало українському клубу участь у весняній частині єврокубків.

Розклад та результати матчів 26 жовтня

Група А

22:00. "Аякс" — "Ліверпуль"

22:00. "Наполі" — "Рейнджерс"

Група В

19:45. "Брюгге" — "Порту"

22:00. "Атлетіко" — "Байєр"

Група С

19:45. "Інтер" — "Вікторія"

22:00. "Барселона" — "Баварія"

Група D

22:00. "Айнтрахт" — "Марсель"

22:00. "Тоттенхем" — "Спортінг"

Раніше ми розповідали, як футболіст "Шахтаря" зганьбився у Лізі чемпіонів. Це видовище не для людей зі слабкими нервами.