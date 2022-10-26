Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 26 октября
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В некоторых группа определятся участники 1/8 финала
В среду, 26 октября, продолжится пятый тур Лиги чемпионов. Еще восемь команды сыграют свои матчи. Днем ранее "Селтик" и "Шахтер" расписали ничью. Это гарантировало украинскому клубу участие в весенней части еврокубков.
Расписание и результаты матчей 26 октября
Группа А
22:00. "Аякс" — "Ливерпуль"
22:00. "Наполи" — "Рейнджерс"
Группа В
19:45. "Брюгге" — "Порту"
22:00. "Атлетико" — "Байер"
Группа С
19:45. "Интер" — "Виктория"
22:00. "Барселона" — "Бавария"
Группа D
22:00. "Айнтрахт" — "Марсель"
22:00. "Тоттенхэм" — "Спортинг"
Ранее мы рассказывали, как футболист "Шахтера" опозорился в Лиге чемпионов. Это зрелище не для слабонервных.