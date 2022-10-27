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"Геній мікрофона": український коментатор поплатився за винахідливість

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Юрій Кириченко Новина оновлена 27 жовтня 2022, 13:52
Юрій Кириченко. Фото sport.ua

Дивовижна історія сталася на українському спортивному ТБ

Українські коментатори завжди славилися своєю патріотичною позицією. Однак цього разу футбольний диктор підкорив мережу своєю винахідливістю, щоправда, все закінчилося далеко не хепі-ендом.

Стрімінгова платформа Setanta Sports звільнила коментатора Юрія Кириченка, який у жовтні відпрацював на двох матчах одночасно, причому одна гра була показана на Setanta, а друга — на MEGOGO. Про це повідомляє пресслужба міжнародного транслятора в Instagram.

"У цій ситуації було прийнято абсолютно логічне рішення, що ми повинні припинити співпрацю. Ми розстаємося друзями й це, мені здається, найголовніше", — сказав Кириченко, який відпрацював на Setanta 5 років.

Заява Setanta щодо ситуації з коментатором Кириченком
Заява Setanta щодо ситуації з коментатором Кириченком

Додамо, про цей випадок на своєму YouTube-каналі розповів коментатор і журналіст Віктор Вацко, який назвав Кириченка генієм мікрофона.

"Український футбольний коментатор прокоментував два футбольні матчі одночасно у прямому ефірі на двох різних каналах. Ім’я та прізвище цього генія мікрофона – Юрій Кириченко. Сталося це 9 жовтня. О 20:00 на каналі MEGOGO матч "Фенербахче" – "Карагюмрюк", пряма трансляція 9 жовтня о 20:30 на каналі Setanta матчу "Штутгарт" – "Уніон".

"Пряма трансляція і там, і там. Ще раз, Юрій Кириченко. Мало це наступний вигляд. Там два слова сказав – пауза 30 секунд. Там два слова сказав – пауза хвилинка. Там два слова сказав – пауза 30 секунд. Там два слова сказав — пауза хвилинка. Такого я ще не бачив. Гонорар і на Setanta, і на MEGOGO", — заявив Вацко.

Раніше російський коментатор заступився за українську пісню, яку хотіли заборонити окупанти.

Нагадаємо, ще один російський коментатор залишив Матч ТВ і рф після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

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#Футбол