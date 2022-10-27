Бывший футболист сборной Украины сыграл в Крыму (фото)

Некоторые украинские футболисты предали родину и охотно выступают в символике оккупантов

Во временно оккупированном Крыму, где регулярно происходит "бавовна", состоялся матч ветеранов "Таврии" и "Мариуполя".

В поединке сыграли бывшие украинские футболисты, в том числе и довольно известные. Об этом сообщает Трибуна.

По информации источника в поединке, который состоялась в Симферополе на стадионе "Крымтеплица" в Аграрном, сыграл бывший форвард "Таврии" и мариупольского "Металлурга" Александр Гайдаш. Он является лучшим бомбардиром "Таврии" в чемпионатах Украины (85 голов), а также входит в десятку лучших бомбардиров в истории национального первенства (8-е место, 95 голов). Кроме того, Гайдаш сыграл 2 матча за сборную Украины. После аннексии Крыма россией Александр стал гражданином рф, после чего начал работать в структуре ФК ТСК из Симферополя.

Кроме того, стало известно, что в данном матче сыграли Евгений Таран (бывший форвард "Николаева", "Ильичевца" и "Крымтеплицы") и Андрей Пилипенко (бывший защитник мариупольских "Новатора" и "Азовца", северодонецких "Химика" и "Молнии", а также луганской "Зари").

Добавим, команды перед игрой вышли на поле с символами российского вторжения в Украину — буквами "Z" и "V", а на футболках арбитров была буква "О".

Ранее сообщалось, что в кремле готовят футбольную аннексию украинских территорий. Футбольные "власти" оккупированного Крыма заявили, что восемь команд с полуострова готовы участвовать в чемпионате рф.