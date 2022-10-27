Ночью в Крыму случилась "бавовна": оккупанты жалуются на атаку беспилотника по объекту энергетики

БПЛА ударил по ТЄС в Севастополе, заявил "губернатор"

В ночь на четверг, 27 октября, в Севастополе дрон атаковал Балаклавскую ТЭС, — во всяком случае так заявляет глава оккупационной власти города Михаил Развожаев.

По его словам, в результате удара загорелся один из трансформаторов, но работники тепловой электростанции оперативно справились с возгоранием.

Развожаев утверждает, что больших повреждений удалось избежать, якобы дрон сбили с заданной траектории и он не достиг своей цели.

Так, повреждения якобы были нанесены минимальные и угрозы отключения электроснабжения на данный момент нет.

Вот где Балаклавская ТЭС находится на карте Севастополя:

Стоит заметить, что в октябре россия изменила свою тактику и серьезно стала бить по энергетическим объектам в Украине, из-за чего регионы были вынуждены перейти на режим и экономии и ввести временные отключения электричества для стабилизации сети.

Не исключено, что этот "удар БПЛА" подготовили сами оккупанты, чтобы обвинить во всем Украину и оправдать свой собственный энергетический террор.

Как сообщал "Телеграф", вследствие ударов рф по энергетической инфраструктуре больше всего пострадали Днепропетровская, Львовская и Винницкая области.