Энерготерроризм рф – в Укрэнерго рассказали, есть ли у оккупантов шансы оставить Украину без электроэнергии

В Укрэнерго обещают — свет будет, оставить страну без него оккупантам не удастся

Ракетный удар оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры Украины в субботу, 22 октября, нанес энергосистеме серьезные повреждения, еще более сильные чем прежде.

Но несмотря на это, опасения украинцев остаться без света будущей зимой беспочвенны. Так считает глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина.

"Телеграф" публикует самое важное из этого интервью главы "Укрэнерго".

Врагу помогают российские энергетики

Как подчеркивает Владимир Кудрицкий, россиянам удалось повредить за время обстрелов десятки объектов инфраструктуры — это высоковольтные подстанции "Укрэнерго" и электростанции. Выбор целей говорит о том, что военным помогали профессиональные энергетики, скорее всего из российского системного оператора – "Россети".

"После победы мы будем требовать, чтобы на скамье подсудимых сидели не только военные, но и энергетики. Не только люди, которые нажимали кнопки, но и выбиравшие цели. Их действия привели к гибели невинных людей, включая наших сотрудников (погибли 5 сотрудников компании, в том числе 3 во время последних массированных атак – ред.)", — подчеркивает Кудрицкий.

Энергоапокалипсиса не будет

Хотя масштаб разрушений и велик, глава "Укрэнерго" уверен, что до апокалиптического сценария еще очень далеко. Более того, вопрос насколько он в принципе реален.

"Все подлежит ремонту и восстановлению, вопрос только в сроках. Есть объекты, которые можно восстановить за несколько дней, есть восстанавливающиеся за недели, а есть – за месяцы. Понятно, что я не буду указывать, где наиболее пострадавшие объекты, чтоб не подсказывать врагу", — заключает Кудрицкий.

При этом глава "Укрэнерго" признает, что в системе дефицит мощности, который в крайнем случае можно будет компенсировать за счет импорта электроэнергии из Европы. Впрочем, пока надобности в этом нет.

Потребители помогают экономить 5-10% электроэнергии

Вместо импорта, стабилизировать ситуацию с электроснабжением помогают плановые отключения. При этом добровольное ограничение потребителей позволяет снизить энергопотребление на 5-10%, что является значительным показателем.

Однако в целом в связи с похолоданием достаточно сильно увеличилось потребление электроэнергии поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" должен вводить графики ограничения подачи электроэнергии.

"Если "Укрэнерго" говорит, что в такой области необходимо уменьшить потребление на 30 МВт или 40 МВт, задача облэнерго – как можно скорее выполнить эту команду. И чтобы сделать это быстро, иногда просто выбирают энергоузлы с наибольшим потреблением, в которых можно скорее отключить необходимый объем нагрузки и сбалансировать энергосистему. Так проще и быстрее. Посему бывает, что при графиках аварийных отключений не совсем равномерно распределяется отключение потребителей", — объясняет графики отключения от электроэнергии и их частое несоблюдение Владимир Кудрицкий.

Как подчеркнул глава "Укрэнерго", по результатам анализа отключений возможно удастся сделать эти графики более мягкими для потребителя и справедливо распределить нагрузку.

Также по словам Владимира Кудрицкого, удастся снизить электропотребление за счет начавшегося отопительного сезона, при котором люди будут меньше пользоваться электрообогревателями.