Согреться при отключении отопления - как Киев будет использовать мобильные котельные

Котельные собираются специально для Киева

В Киеве начался отопительный сезон. Несмотря на понижения температурного минимума до 16 градусов по Цельсию, замглавы КГГА Петр Пантелеев считает, что в столичных квартирах температура будет около 18 градусов.

Как он отметил в интервью "Экономической правде", система сконструирована так, что дать меньше определенных показателей не может. При этом в КГГА не исключают, что отопление могут отключать. В случае необходимости будут использовать мобильные котельные. Их в столице ожидают получить через полтора месяца.

Количество не разглашается. Пантелеев рассказал, что они по сути — прицеп для грузовика, который легко подвести к объекту-цели обогрева. У здания должны быть специальные инженерные вводы — при их наличии соединить несложно.

Функция мобильной котельной — аналогична обычной. Она хоть и работает как электрогенератор, но производит тепло. Одна котельная рассчитана на одно здание — больницу, роддом, школу. Такие мобильные котельные также будут использовать для пунктов обогрева.

Как ранее сообщал "Телеграф", в некоторых регионах на несколько дней испортится погода и похолодает. Пока в доме прохладно, лучше не нагружать электросеть обогревателем, а использовать альтернативные методы.