Зігрітися при відключенні опалення — як Київ використовуватиме мобільні котельні

Котельні збираються спеціально для Києва

У Києві розпочався опалювальний сезон. Попри зниження температурного мінімуму до 16 градусів за Цельсієм, заступник голови КМДА Петро Пантелєєв вважає, що у столичних квартирах температура буде близько 18 градусів.

Як він зазначив в інтерв’ю "Економічній правді", система сконструйована так, що дати менше певних показників не може. При цьому в КМДА не відкидають, що опалення можуть відключати. У разі потреби використовуватимуть мобільні котельні. Їх у столиці очікують отримати за півтора місяця.

Кількість не розголошується. Пантелєєв розповів, що вони по суті — причіп для вантажівки, яку легко підвести до об’єкта-мети обігріву. Будівля має мати спеціальні інженерні вводи — за їх наявності з’єднати нескладно.

Функція мобільної котельні — аналогічна звичайній. Вона хоч і працює як електрогенератор, але виробляє тепло. Одна котельня розрахована на одну будівлю – лікарню, пологовий будинок, школу. Такі мобільні котельні також будуть використовуватись для пунктів обігріву.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у деяких регіонах на кілька днів зіпсується погода та похолодає. Поки в будинку прохолодно, краще не навантажувати електромережу обігрівачем, а використовувати альтернативні методи.