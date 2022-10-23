Як вижити в квартирі без світла та газу: поради від досвідченого українського мандрівника (відео)

Навіть за відсутності найнеобхідніших речей не варто впадати у відчай і кричати "все пропало" або "замерзаю"

Масовані удари російських терористів по енергетичній інфраструктурі нашої країни показали, що попередження влади про можливість "зими без тепла і світла" — не така вже й віддалена фантазія, і зовсім не чергова порція страшилок, які запускаються з метою змусити українців розкупити запаси продуктів, що залежалися т а товари першої необхідності.

Ймовірно, після 10 жовтня, коли був перший масований ракетний удар по об’єктах постачання населених пунктів газом та електроенергією, у багатьох наших співгромадян з’явилася думка про те, що ж можна зробити на той випадок, якщо доведеться зимувати у квартирі з холодними батареями та непрацюючими електрообігрівачами .

Виявляється, вихід є. Про своє бачення ситуації "Суспільному" розповів досвідчений мандрівник із Тернополя Роман Задорожний.

Один з його лайфхаків на той випадок, якщо вимикають світло чи опалення, не претендує на оригінальність, але дуже практичний — можна розкласти намет у кімнаті.

"Важко сказати, чи буде вам тепліше на 10 або 20 градусів, але однозначно зігріти собою, своїм диханням, своєю родиною один невеликий намет просто дихаючи вночі — набагато легше, ніж, наприклад, зігріти кімнату в квартирі", — вважає Роман.

Намет у квартирі

Для додаткового утеплення всередину намету можна помістити спальник, каже чоловік. Якщо в наметі ночує сім’я – спальники можна поєднати, то теж буде легше зігрітися.

"Бренди різні, які виробляють і в Америці, і в Європі, і в Азії. Вони мають однакові замки, номер 8, якщо не помиляюся. Вони типові для всіх спальників, навіть якщо довжина замку може відрізнятися, вони дозволяють себе з’єднати між собою. Тобто їх можна два з’єднати, три. Вони будуть трохи перевернуті, чи будуть трохи неправильно лежати, але в той же час є можливість зробити такий великий спільний спальник", — ділиться досвідом мандрівник.

Застосовуємо спальник

Також Роман Задорожний розповів, як розігрівати їжу на пальнику – такий спосіб він вважає кращим, ніж розігрів на сухому спирті.

Перевага пальника над сухим спиртом, на думку Задорожного – у більш високій ефективності – розігрівати можна більшу кількість їжі, або закип’ятити набагато більше води.

"На такий пальник можна поставити навіть п’ятилітрову каструлю і використовувати для приготування їжі або окропу", — вважає мандрівник.

Практичний пальник

Також стануть у нагоді "сухі" борщі, каші або супи, які продаються в міцних пакетах — їх просто потрібно залити окропом і перемішати.

"Пакетом дуже просто і легко користуватися, прямо в ньому можна запарити цей борщ. Більшість з них має поглинач кисню, його потрібно прибрати. І окропом максимально обережно залити необхідну кількість", — вважає мандрівник.

Заварюємо суп прямо в пакеті

Ще одна річ, яку Роман радить обов’язково мати у будинку – це свисток. На той випадок, що якщо під час обстрілу будинок впаде, людина зможе повідомити рятувальників, де він знаходиться.

"Багатство", за допомогою якого можна пережити холод

"Щодо подачі сигналів, найпростіше — це наявність свистка. Ви втомитеся кричати, якщо щось трапиться, у вас може не бути голосу, але, якщо ви дихаєте і можете рухатися, можна подати сигнал свистком. Його краще чути, ніж крик або будь-які інші звуки. І на свисток краще зреагують", — вважає Роман Задорожний.

Розповідь Романа Задорожного

Такі ось нехитрі поради від мандрівника.

Нагадаємо, що такі рекомендації давали й інші любителі активного відпочинку. Так, директор альпіністського клубу "Одеса" Мстислав Горбенко також висловлювався за обмежений простір у квартирі, який легше зігріти. Інші мандрівники розповідали про користь спальників у холодній квартирі. Тому міський житель завжди матиме вибір – головне, не затягувати вирішення проблеми до настяння холодів.