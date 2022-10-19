Кличко повідомив, коли стартує опалювальний сезон у Києві

В Києві через похолодання і нестачу електричних потужностей розпочинається опалювальний сезон

Як і обіцяла влада України, опалювальний сезон у країні починається вчасно. Зокрема, у Києві він стартує із 20 жовтня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі у середу, 19 жовтня.

"Завтра, 20 жовтня, розпочнемо в столиці опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання", — написав він.

При цьому Кличко зазначив, що у складних умовах військового стану в Києві провели всі необхідні підготовчі роботи, а комунальні служби працюють у посиленому режимі, розуміючи, яким складним буде цей опалювальний сезон через те, що ворог б’є по об’єктах критичної інфраструктури, намагаючись залишити українців без життєво необхідних послуг.

У зв’язку з цим, додав мер, місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали.

"Рішення про старт опалювального сезону ми ухвалили виходячи, насамперед, з погодних умов. Поступове похолодання та низьку температуру вночі", — додав він.

Мер Києва зазначив, що також важливим чинником для початку опалювального сезону у столиці стала необхідність економії електроенергії: "щоб кияни не вмикали електрообігрівачі та кондиціонери і не перевантажували систему електропостачання".

Також Кличко зазначив, що заклади соціальної сфери влада міста почала підключати до опалення раніше – за індивідуальними заявками.

Як повідомлялося, згідно з рішенням Кабіна України, через ситуацію, що склалася в країні, мінімальну температуру під час опалювального сезону буде зменшено до 16 градусів.