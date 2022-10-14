Утеплення вікон: як зберегти тепло без суттєвих витрат

Є дуже прості і майже безкоштовні способи збереження тепла в морози

Утеплення вікон — важлива частина підготовки до зими. Саме через вікна може вийти дві третини всього тепла в приміщенні, тому переглянути це питання слід заздалегідь. Про основні доступні способи утеплення вікон в оселі розповіли в українському виданні "OBOZREVATEL".

Щоб зрозуміти, як саме підготувати вікна до морозів, треба їх оглянути і визначити, звідки саме дме. Найчастіше щілини утворюються в дерев'яних вікнах. Знайти причину продування в новому пластиковому вікні буде складніше. Якщо з під нього дме, не виключено, що проблеми виникли через неправильне встановлення, тобто можливо, що до роботи доведеться залучити монтажників і замінити вікна.

Трохи по іншому можуть піти справи, якщо з-під вікна почало продувати через кілька років. Найпопулярніші проблеми це:

перекіс віконної рами та розгерметизація стиків після усадки новобудови;

знос ущільнювача, притискних механізмів стулки тощо після тривалої експлуатації;

проблеми з підвіконням та укосами.

Місце, звідки саме продуває, можна визначити завдяки таким способам:

тактильний – у разі сильного протягу достатньо провести долонею по периметру вікна, щоб відчути рух повітря;

за допомогою запаленого сірника або свічки. Полум'я почне коливатися від руху повітря;

за допомогою паперового листа. Лист потрібно притиснути закритою стулкою, якщо папір легко рухається між секціями, значить є проблема з ущільнювачем.

Слід уважно перевірити вікно по всьому периметру і звернути увагу на деякі деталі. Найчастіше протяг можна помітити поблизу штапика-тримача склопакета, гумового ущільнювача, фурнітури (петлі, ручки).

Утеплити вікна самостійно можна. До допомоги монтажників слід вдатися, якщо переважно вікно потребує зовнішнього утеплення, тим більше на високому поверсі. Самостійно можна зробити помилки, а також наразити себе не небезпеку. Ремонт треба встигнути зробити до настання зими.

"Річ у тому, що герметики, будівельна піна та деякі інші матеріали можна використовувати лише у певному температурному діапазоні, інакше вони втрачають свої властивості", — зазначають у виданні.

Аби утеплити дерев'яні вікна, щілини закладають ватою, поролоном, паперовими смужками, тканиною тощо. Між рамами можна позначити адсорбент для поглинання вологи. Серед них найчастіше використовують активоване вугілля, силікагель, сіль чи соду. Поверх "утеплювача" клеять ізоленту або малярський скотч. Такий спосіб не б'є по гаманцю, але проблема в тому, що відчиняти вікно не можна буде протягом усієї зими.

Це може здаватися дивним, але просто миття вікна — це також спосіб утеплення. Справа в тому, що тепло залишає приміщення у вигляді інфрачервоного випромінювання, але при наявності бруду та пилу вікна можуть випускати тепло назовні. Крім самого скла треба помити рами, бо на них клеяться утеплювачі.

"Звичайне скло, будучи прозорим для видимого спектру, має низький рівень прозорості для інфрачервоних променів. А брудне скло втрачає видиму прозорість, стаючи більш прохідним для ІЧ-променів. Тому для збереження тепла важливо мити вікна перед початком холодів", — пишуть у статті.

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