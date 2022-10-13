Українцям розповіли, коли і як включать опалення у помешканнях

Зимою температура в помешканнях буде на кілька градусів нижчою

В Україні, попри складнощі, пов'язані з повномасштабною війною, опалювальний сезон планують розпочати вчасно. Перенесення чи змін у включення тепла у домівках українців не передбачається.

Відповідну інформацію у коментарі виданню "Інтерфакс-Україна" озвучив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, відзначивши, що наразі навіть погода перебуває на боці українців.

"Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, без переносів та змін! Він розпочнеться так само як планували: щойно протягом 3 днів середньодобова температура буде нижчою від +8 °C. Навіть погода на нашому боці", — пояснив він.

Варто нагадати, що раніше український прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до українців із закликом ретельніше, аніж зазвичай підготуватися до прийдешньої зими: зробити запас найнеобхідніших речей по типу теплого одягу, свічок, ліхтариків та батарейок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, згідно з рішенням Кабіну, через ситуацію, котра склалася в країні, мінімальна температура буде зменшена до 16 градусів.