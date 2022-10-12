Як зберегти тепло в оселі: прості правила підготовки до морозів

Таким чином можна ще й заощадити кошти на опалення

Більшість українців розпочали підготовку до опалювального сезону ще з літа — утеплювали стіни, вікна, двері у власних домівках. Багато хто встиг запастися речами, які з комфортом допоможуть пережити різні непередбачувані ситуації. Підтвердженням необхідності бути готовим до всього став масований ракетний удар росіян по українських містах.

Саме тому "Телеграф" нагадує прості правила, які допоможуть зекономити опалення та підтримувати тепло у помешкання якомога довше, якщо у цьому буде потреба.

Звільніть простір біля батарей

Цей крок дозволить радіаторам рівномірно прогрівати приміщення та віддавати більше тепла у кімнати, а не у стіни. Підніміть штори та тюлі, які перешкоджають проходженню тепла, переставте меблі таким чином, щоб теплі хвилі вільно проходили по кімнаті.

Наклейте фольгу на стіни за радіаторами

У такий спосіб ви зменшите відхід тепла від батарей у стіни, а значить у квартирі чи будинку стане на кілька градусів тепліше. Таку ж функцію виконують тепловідбивні екрани, які продаються у будівельних магазинах.

Постеліть килими на підлогу

У літній час більшість позбувається килимів, адже вони вбирають в себе надто багато пилу. Однак у період холодів килими — це річ, яка має бути. Вони чудово зберігають тепло, а на додаток вам не доведеться ходити по холодній підлозі.

Зверніть увагу на вікна

Через вікна з помешкання виходить майже половина тепла, яке продукують батареї. Тому перед опалювальним сезоном слід подбати про їх герметичність, ліквідувавши всі шпарини. Для цього можна використати скотч, фольгу, монтажну піну, або ж спеціальні герметики.

Закривайте міжкімнатні двері

У великій квартирі чи будинку ця проста звичка дійсно дозволить зберегти тепло та уникнути протягів. Привчіть себе закривати двері, які сполучають кімнати помешкання та перевірте їх герметичність. Вхідні двері не зайвим буде утеплити.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українцям підготувати себе до перебоїв у електропостачанні.