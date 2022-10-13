Украинцам рассказали, когда и как включат отопление в домах

Зимой температура в помещениях будет на несколько градусов ниже

В Украине несмотря на сложности, связанные с полномасштабной войной, отопительный сезон планируют начать вовремя. Перенос или изменения во включении тепла в домах украинцев не предусматривается.

Соответствующую информацию в комментарии "Интерфакс-Украина" озвучил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, отметив, что сейчас даже погода находится на стороне украинцев.

"Отопительный сезон начнется вовремя, без переносов и изменений! Он начнется так же, как планировали: как только в течение 3 дней среднесуточная температура будет ниже +8 °C. Даже погода на нашей стороне", — пояснил он.

Стоит напомнить, что ранее украинский премьер-министр Денис Шмигаль обратился к украинцам с призывом более тщательно, чем обычно подготовиться к грядущей зиме: сделать запас самых необходимых вещей по типу теплой одежды, свечей, фонариков и батареек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, согласно решению Кабина, из-за сложившейся в стране ситуации минимальная температура будет уменьшена до 16 градусов.