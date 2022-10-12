Как сохранить тепло в доме: простые правила подготовки к морозам

Таким образом, можно еще и сэкономить средства на отопление

Большинство украинцев приступили к подготовке к отопительному сезону еще с лета — утепляли стены, окна, двери в собственных домах. Многие успели запастись вещами, которые с комфортом помогут пережить разные непредсказуемые ситуации. Подтверждением необходимости быть готовым ко всему стал массированный ракетный удар россиян по украинским городам.

Именно поэтому "Телеграф" напоминает простые правила, которые помогут сэкономить отопление и поддерживать тепло в помещении как можно дольше, если это потребуется.

Освободите пространство у батарей

Этот шаг позволит радиаторам равномерно прогревать помещение и отдавать больше тепла в комнаты, а не в стены. Поднимите шторы и тюли, препятствующие прохождению тепла, переставьте мебель таким образом, чтобы теплые волны свободно проходили по комнате.

Наклейте фольгу на стены за радиаторами

Таким образом вы уменьшите отход тепла от батарей в стены, а значит, в квартире или доме станет на несколько градусов теплее. Такую же функцию выполняют теплоотражающие экраны, которые продают в строительных магазинах.

Постелите ковры на пол

В летнее время большинство избавляется от ковров, ведь они впитывают в себя слишком много пыли. Однако в период холодов ковры — вещь, которая должна быть. Они отлично сохраняют тепло, а вдобавок вам не придется ходить по холодному полу.

Обратите внимание на окна

Через окна из дома выходит почти половина тепла, продуцируемого батареями. Поэтому перед отопительным сезоном следует позаботиться об их герметичности, ликвидировав все щели. Для этого можно использовать скотч, фольгу, монтажную пену, или специальные герметики.

Закрывайте межкомнатные двери

В большой квартире или доме эта простая привычка действительно позволит сохранить тепло и избежать сквозняков. Приучите себя закрывать двери, соединяющие комнаты и проверьте их герметичность. Входную дверь не лишним будет утеплить.

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