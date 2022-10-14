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Як утеплити будинок до зими: п’ять способів зробити це не за всі гроші світу

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Про утеплення житла настав час подумати вже зараз Новина оновлена 14 жовтня 2022, 13:16
Про утеплення житла настав час подумати вже зараз

Прості лайфхаки допоможуть зберегти тепло та заощадити гроші

Цього року зима може виявитися для українців досить тяжкою. Влада встановила температуру в приміщеннях на рівні від 16 градусів тепла, тому варто вжити додаткових заходів щодо утеплення вашого будинку чи квартири. До того ж, для цього не будуть потрібні великі вкладення.

П’ять зрозумілих і доступних у фінансовому плані лайфхаків допоможуть утеплити вікна, захистити житло від протягів і заощадити на платіжках за "комуналку". Деякі способи взагалі можуть обійтися вам безкоштовно.

Лайфхак №1: промийте водонагрівач

Частинки та осад згодом можуть накопичуватися на дні бойлера, знижуючи його ефективність. Промийте воду через зливальний клапан, щоб очистити водонагрівач та підтримувати його роботу у кращому вигляді. Вартість: абсолютно безкоштовно, якщо ви робите це самостійно.

Лайфхак №2: ізоляційна плівка для вікон

Можливо, це не наймодніша порада, але віконна ізоляційна плівка може утримувати до 70% тепла від витоку через вікна. Ви не заперечуватимете проти зовнішнього вигляду, коли у вас вдома буде жарко!

Утеплення вікна плівкою
Простий, але ефективний метод утеплити вікно

Лайфхак №3: антипротяги

Через протяги втрачається тепло. Під час підготовки будинку до зими встановіть біля дверей захист від протягів, щоб запобігти втратам градусів. Це просте рішення, яке зберігає тепло у вашому будинку та заощаджує енергію. Коштує такий пристрій не дуже дорого, можна провернути трюк безкоштовно, якщо покласти згорнутий рушник під двері.

Захист від протягів під двері
Захистіться від протягів

Лайфхак №4: стрічка-ущільнювач

Протяги та виток повітря збільшують ваші витрати на опалення, тому переконайтеся, що ваші вікна і двері щільно закриті ущільнювачами. Просто, легко та розумно.

Утеплення вікна ущільнювальною стрічкою
Відмінне рішення закрити щілини

Лайфхак №5: герметик

Будь-які зазори, що залишилися в сайдингу, вікнах або дверях можна заповнити герметиком. Якщо вікна та двері мають більше протягів, загерметизуйте внутрішню частину, знявши молдинги, щоб заповнити всі щілини в ізоляції.

Раніше "Телеграф" розповідав, як користуватися радіаторами, щоб вони працювали ефективно та зігрівали всі кімнати. Багато людей роблять помилки, через що у квартирі холодно.

Теги:
#Дім #Зима #утеплення #Лайфхак