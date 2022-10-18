Як зберегти тепло в спальні взимку без зайвих витрат: 5 простих, але ефективних способів

Дізнайтеся, як бюджетно утеплити спальне місце, щоб не мерзнути навіть у найсильніший мороз

Цьогорічна зима для українців може виявитися досить складною. Влада вже попередила, що в квартирах буде холодніше, ніж зазвичай, мінімальна температура може досягати 16 градусів тепла. Тож краще заздалегідь подумати про утеплення житла.

Особливу увагу приділіть спальні, адже ви просто не зможете нормально спати, якщо в будинку буде дуже холодно. Якщо немає можливості придбати термопростирадло або купити обігрівач, то є кілька простих і доступних лайфхаків, які допоможуть зберегти тепло в спальні взимку.

Порада 1: звільніть місце навколо радіаторів

Швидке та просте рішення, як зберегти тепло в спальні взимку, переконатися, що ніщо не блокує радіатори або вентиляційні отвори.

Іноді, особливо якщо простір у дефіциті, ми бездумно ставимо меблі прямо перед батареєю. Коли ви включаєте опалення, меблі будуть поглинати гаряче повітря, а ви — мерзнути. Відсунувши меблі від радіаторів та вентиляційних отворів у підлозі, ви дозволите більшій кількості тепла проникнути до кімнати.

Меблі — не єдиний винуватець перегріву. Довгі штори, що закривають батареї, однаково здатні поглинати тепло.

Порада 2: застеліть підлогу килимками

Дерев’яна підлога і навіть добре укладений лінолеум можуть мати певну привабливість, якщо їх не прикрашати. Але якщо ви шукаєте вирішення проблеми, як зігріти вашу спальню взимку, постеліть кілька килимків. Підлога є однією з небагатьох частин будинку без природної ізоляції. До того ж, гаряче повітря піднімається нагору, тому тепло "пливе" до стелі, залишаючи підлоги крижаними. Килимки допомагають утримувати частину тепла.

Порада 3: складіть ковдри в кілька шарів

Накладати ковдри одна на одну, щоб утримувати тепло в ліжку, це однозначно хороша ідея. Чим більше шарів вдасться спорудити, тим тепліше ви спатиме.

Порада 4: візьміть грілки

Підійде навіть стара гумова грілка із ізольованою кришкою. У наші дні є варіанти силіконових або електричних грілок. Що б ви не обрали, пам’ятайте, що розміщення грілки має важливе значення. Багато людей кладуть грілку на живіт чи ноги. Але найефективніше місце для грілки – ні те, ні інше. Для максимально швидкої циркуляції теплої крові вам потрібно притулити грілку до стегна. Там проходить велика артерія, і скоро не тільки ваші ноги, а й усе ваше тіло будуть у теплі та затишку.

Порада 5: усуньте протяги

Ніколи не недооцінюйте, наскільки тепло забирають навіть невеликі отвори для протягів. Тому обов’язково заткніть будь-які тріщини або отвори, через які холодне повітря може просочуватися в кімнату. Є багато способів зробити це, відмінним рішенням є клейка пухирчаста плівка.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна нагріти ліжко за швидкий час, якщо у вас немає простирадла з підігрівом.