Кличко сообщил, когда стартует отопительный сезон в Киеве

В Киеве из-за похолодания и нехватки электрических мощностей начинается отопительный сезон

Как и обещали власти Украины, отопительный сезон в стране начинается вовремя. В частности, в Киеве он стартует с 20 октября.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале в среду, 19 октября.

"Завтра, 20 октября, начнем в столице отопительный сезон. Все здания по технологическому графику начнут подключать к системе теплоснабжения", — написал он.

При этом Кличко отметил, что в сложных условиях военного положения в Киеве провели все необходимые подготовительные работы, а коммунальные службы работают в усиленном режиме, понимая, каким сложным будет этот отопительный сезон ввиду того, что враг бьет по объектам критической инфраструктуры, пытаясь оставить украинцев без жизненно необходимых услуг.

В связи с этим, добавил мэр, город увеличил на 10% численность аварийно-спасательных служб, приобрел дополнительную технику и материалы.

"Решение о старте отопительного сезона мы приняли исходя, прежде всего, из погодных условий. Постепенное похолодание и низкая температура ночью", — добавил он.

Мэр Киева отметил, что также важным фактором для начала отопительного сезона в столице стала необходимость экономии электроэнергии: "чтобы киевляне не включали электрообогреватели и кондиционеры и не перегружали систему электроснабжения".

Также Кличко отметил, что заведения социальной сферы власти города начали подключать к отоплению раньше – по индивидуальным заявкам.

Как сообщалось, согласно решению Кабина Украины, из-за сложившейся в стране ситуации минимальная температура во время отопительного сезона будет уменьшена до 16 градусов.