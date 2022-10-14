Утепление окон: как сохранить тепло без существенных затрат

Есть очень простые и почти бесплатные способы сохранения тепла в морозы

Утепление окон – важная часть подготовки к зиме. Именно через окна может сохраниться две трети всего тепла в помещении, поэтому просмотреть этот вопрос следует заранее. Об основных доступных способах утепления окон в доме рассказали в украинском издании "OBOZREVATEL".

Чтобы понять, как именно подготовить окна к морозам, нужно их осмотреть и определить, откуда именно дует. Чаще всего щели образуются в деревянных окнах. Найти причину продувки в новом пластиковом окне будет сложнее. Если из него дует, не исключено, что проблемы возникли из-за неправильной установки, то есть возможно, что к работе придется привлечь монтажников и заменить окна.

Несколько иначе могут уйти дела, если из-под окна начало продувать через несколько лет. Самые популярные проблемы:

перекос оконной рамы и разгерметизация стыков после усадки новостройки;

износ уплотнителя, прижимных механизмов створки и т.п. после длительной эксплуатации;

проблемы с подоконником и откосами.

Место, откуда само продувается, можно определить благодаря следующим способам:

тактильный – в случае сильного сквозняка достаточно провести ладонью по периметру окна, чтобы почувствовать движение воздуха;

с помощью зажженной спички или свечи. Пламя начнет колебаться от движения воздуха;

с помощью бумажного листа. Лист нужно прижать закрытой створкой, если бумага легко двигается между секциями, значит есть проблема с уплотнителем.

Следует пристально проверить окно по всему периметру и направить внимание на некие детали. Чаще всего сквозняк можно заметить вблизи штапика-держателя стеклопакета, резинового уплотнителя, фурнитуры (петли, ручки).

Утеплить окна без помощи других можно. К помощи монтажников следует прибегнуть, если в основном окно нуждается в наружном утеплении, тем более на высоком этаже. Самостоятельно можно совершить ошибки, а также подвергнуть себя не опасности. Ремонт нужно успеть сделать до наступления зимы.

"Дело в том, что герметики, строительная пена и некоторые другие материалы можно использовать только в определенном температурном диапазоне, в противном случае они теряют свои свойства", — отмечают в издании.

Чтобы утеплить деревянные окна, щели заделывают ватой, поролоном, бумажными полосками, тканью и т.д. Между рамами можно обозначить адсорбент для поглощения влаги. Среди них чаще всего используют активированный уголь, силикагель, соль или соду. Поверх "утеплителя" клеят изоленту или малярный скотч. Такой способ не бьет по кошельку, но проблема в том, что открывать окно нельзя будет в течение всей зимы.

Это может показаться странным, но просто мытье окна – это также способ утепления. Дело в том, что тепло покидает помещение в виде инфракрасного излучения, но при наличии грязи и пыли окна могут испускать тепло наружу. Кроме самого стекла нужно помыть рамы, потому что на них клеятся утеплители.

"Обычное стекло, являясь прозрачным для видимого спектра, имеет низкий уровень прозрачности для инфракрасных лучей. А грязное стекло теряет видимую прозрачность, становясь более проходимым для ИК-лучей. Поэтому для сохранения тепла важно мыть окна перед началом холодов", — пишут в статье.

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