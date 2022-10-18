Как сохранить тепло в спальне зимой без лишних затрат: 5 простых, но эффективных способов

Узнайте, как бюджетно утеплить спальное место, чтобы не мерзнуть даже в самый сильный мороз

Зима в этом году для украинцев может оказаться достаточно сложной. Власти уже предупредили, что в квартирах будет холоднее, чем обычно, минимальная температура может достигать 16 градусов тепла. Так что лучше заранее подумать об утеплении жилища.

Особое внимание уделите спальне, ведь вы попросту не сможете нормально спать, если в доме будет очень холодно. Если нет возможности приобрести термопростынь или купить обогреватель, то есть несколько простых и доступных лайфхаков, которые помогут сохранить тепло в спальне зимой.

Совет 1: освободите место вокруг радиаторов

Быстрое и простое решение, как сохранить тепло в спальне зимой, — убедиться, что ничто не блокирует радиаторы или вентиляционные отверстия.

Иногда, особенно если пространство в дефиците, мы бездумно ставим мебель прямо перед батареей. Когда вы включаете отопление, то мебель будет поглощать горячий воздух, а вы – мерзнуть. Отодвинув мебель от радиаторов и вентиляционных отверстий в полу, вы позволите большему количеству тепла проникнуть в комнату.

Мебель — не единственный виновник перегрева. Длинные шторы, закрывающие батареи, в равной степени способны поглощать тепло.

Совет 2: застелите пол ковриками

Деревянные полы и даже хорошо уложенный линолеум могут иметь определенную привлекательность, если их не украшать. Но если вы ищете решение проблемы, как согреть вашу спальню зимой, постелите несколько ковриков. Полы являются одной из немногих частей дома без естественной изоляции. К тому же, горячий воздух поднимается вверх, поэтому тепло "плывет" до потолка, оставляя полы ледяными. Коврики помогают удерживать часть тепла.

Совет 3: сложите одеяла в несколько слоев

Накладывать одеяла друг на друга, чтобы удерживать теплый воздух в постели, это однозначно хорошая идея. Чем больше слоев удастся соорудить, тем теплее вам будет спать.

Совет 4: возьмите грелки

Подойдет даже старая резиновая грелка с изолированной крышкой. В наши дни также есть варианты силиконовых или электрических грелок. Что бы вы ни выбрали, помните, что размещение грелки имеет важное значение. Многие люди кладут грелку на живот или ноги. Но самое эффективное место для грелки — ни то, ни другое. Для максимально быстрой циркуляции теплой крови вам нужно прислонить грелку к бедру. Там проходит крупная артерия, и скоро не только ваши ноги, но и все ваше тело будут в тепле и уюте.

Совет 5: устраните сквозняки

Никогда не недооценивайте, насколько забирают тепло даже небольшие отверстия для сквозняков. Так что обязательно заткните любые трещины или отверстия, через которые холодный воздух может просачиваться в комнату. Есть много способов сделать это, отличным решением является клейкая пузырчатая пленка.

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