Как подготовить квартиру к зиме: 6 простых шагов, которые помогут не замерзнуть
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Эти способы позволят удержать драгоценное тепло в стенах вашей квартиры
Готовясь к предстоящей холодной зиме, многие украинцы решают утеплить помещение разными способами. Придется тщательно подготовиться к тому, чтобы максимально сохранить тепло в помещениях в морозное время.
Существует много способов подготовиться к холодам и обогреть свою квартиру без лишних затрат. Как подготовить квартиру к отопительному сезону, пишут Факты ICTV.
1. Теплопотери в квартире
- уплотнить окна, двери
- подготовить одну комнату для обогрева
2. Электричество
- проверьте розетки, проводку, электроприборы и котел
3. Батареи
- отодвиньте мебель, шторы
- наклейте фольгированный материал по батареям
4. Дополнительные источники тепла
- проверьте кондиционер, обогреватели, теплый пол
5. Теплопотери в квартире
- все окна, двери должны плотно закрываться
- трубы и чердаки должны быть утеплены
6. План "Б"
- подготовьте план совместного обогрева с соседями, родственниками, друзьями на случай ЧС
Ранее "Телеграф" рассказывал о самых эффективных и дешевых способах обогреть дом.