Как подготовить квартиру к зиме: 6 простых шагов, которые помогут не замерзнуть

Эти способы позволят удержать драгоценное тепло в стенах вашей квартиры

Готовясь к предстоящей холодной зиме, многие украинцы решают утеплить помещение разными способами. Придется тщательно подготовиться к тому, чтобы максимально сохранить тепло в помещениях в морозное время.

Существует много способов подготовиться к холодам и обогреть свою квартиру без лишних затрат. Как подготовить квартиру к отопительному сезону, пишут Факты ICTV.

1. Теплопотери в квартире

уплотнить окна, двери

подготовить одну комнату для обогрева

2. Электричество

проверьте розетки, проводку, электроприборы и котел

3. Батареи

отодвиньте мебель, шторы

наклейте фольгированный материал по батареям

4. Дополнительные источники тепла

проверьте кондиционер, обогреватели, теплый пол

5. Теплопотери в квартире

все окна, двери должны плотно закрываться

трубы и чердаки должны быть утеплены

6. План "Б"

подготовьте план совместного обогрева с соседями, родственниками, друзьями на случай ЧС

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых эффективных и дешевых способах обогреть дом.