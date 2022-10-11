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Как подготовить квартиру к зиме: 6 простых шагов, которые помогут не замерзнуть

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как утеплить собственную квартиру
Как утеплить собственную квартиру

Эти способы позволят удержать драгоценное тепло в стенах вашей квартиры

Готовясь к предстоящей холодной зиме, многие украинцы решают утеплить помещение разными способами. Придется тщательно подготовиться к тому, чтобы максимально сохранить тепло в помещениях в морозное время.

Существует много способов подготовиться к холодам и обогреть свою квартиру без лишних затрат. Как подготовить квартиру к отопительному сезону, пишут Факты ICTV.

1. Теплопотери в квартире

  • уплотнить окна, двери
  • подготовить одну комнату для обогрева

2. Электричество

  • проверьте розетки, проводку, электроприборы и котел

3. Батареи

  • отодвиньте мебель, шторы
  • наклейте фольгированный материал по батареям
фольгированный утеплитель

4. Дополнительные источники тепла

  • проверьте кондиционер, обогреватели, теплый пол

5. Теплопотери в квартире

  • все окна, двери должны плотно закрываться
  • трубы и чердаки должны быть утеплены

6. План "Б"

  • подготовьте план совместного обогрева с соседями, родственниками, друзьями на случай ЧС

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых эффективных и дешевых способах обогреть дом.

Теги:
#Квартира #Тепло #Отопительный сезон #Лайфхаки