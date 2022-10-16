Как сохранить тепло в доме: советы профессиональной домохозяйки

Простые советы, которые легко применить на практике вне зависимости от размеров квартиры

Зимой во многих домах украинцев будет не так тепло как прежде, и речь не только про снижение требований по температуре к квартирам, но и о попытках экономить. Многие хозяева домов столкнулись и ранее с выбором — протопить до жары и заплатить большой счет или держать прохладу.

Автор книг по домохозяйству Кэти Берри советует применять несколько хитростей, чтобы прохлада в доме не повлияла на удобства. Эти способы максимально экономны.

Постельные дела

Наполните грелку водой и уложите между простынями.

Отдавайте предпочтение фланелевому постельному белью.

Дополнительное одеяло на кровать будет кстати, как и электропростынь.

Во время просмотра ТВ или чтения завернитесь в плед — это поможет не замерзнуть.

Про одежду

Зимой не стоит модничать и носить слишком обтягивающую одежду. Более свободная одежда в несколько слоев поможет согреться, а теплопотери через ноги и голову помогут пресечь тапочки и шапка.

Про окна

С помощью свечи или аромапалочки можно найти источники сквозняков и законопатить их. Добавить слоев стоит и на окно — уплотнив шторы или закрыв окна штормовыми ставнями.

Кухонная магия

Зима — время для горячих рагу и супа. Они согревают и во время приготовления и во время еды. Также Берри рекомендует пить согревающие напитки, но не алкоголь, а также хорошо питаться выбирая сложные углеводы.

Сила декора

Домохозяйкам советуют накрыть ковриками пол для изоляции, особенно в зоне кровати. Также стоит задуматься про перестановку — отодвинуть мебель от радиаторов отопления и кровать от окна. К стенам стоит поставить ближе книжные шкафы, которые станут дополнительной изоляцией.

Берри также рекомендует оставлять горячую ванну после купания и духовку после готовки открытым — это может помочь нагреть помещение по мере остывания. Но для семей с маленькими детьми или животными этот вариант может быть опасен. Зато способ с фольгой и картоном доступен каждому — просто прикрепите фольгу блестящей стороной к картону и поместите за батарею — получится недорогой аналог фольгированного экрана.

Как ранее советовал "Телеграф", для выживания в квартире в случае холодов могут пригодиться и туристические лайфхаки. Если вы решили утеплить квартиру — стоит рассмотреть разные способы.