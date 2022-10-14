Как утеплить дом к зиме: пять способов сделать это не за все деньги мира

Простые лайфхаки помогут сохранить тепло и сэкономить деньги

В этом году зима может оказаться для украинцев достаточно тяжелой. Власти установили температуру в помещениях на уровне от 16 градусов тепла, так что стоит принять дополнительные меры по утеплению вашего дома или квартиры. К тому же, для этого не потребуется огромные вложения.

Пять понятных и доступных в финансовом плане лайфхаков помогут утеплить окна, защитить жилище от сквозняков и сэкономить на платежках за "коммуналку". Некоторые способы и вовсе могут обойтись вам бесплатно.

Лайфхак №1: промойте водонагреватель

Частицы и осадок со временем могут скапливаться на дне бойлера, снижая его эффективность. Промойте воду через сливной клапан, чтобы очистить водонагреватель и поддерживать его работу в лучшем виде. Стоимость: абсолютно бесплатно, если вы делаете это самостоятельно.

Лайфхак №2: изоляционная пленка для окон

Возможно, это не самый модный совет, но оконная изоляционная пленка может удерживать до 70% тепла от утечки через окна. Вы не будете возражать против внешнего вида, когда у вас дома будет жарко!

Простой, но эффективный метод утеплить окно

Лайфхак №3: антисквозняки

Из-за сквозняков теряется тепло. При подготовке дома к зиме установите у дверей защиту от сквозняков, чтобы предотвратить потери градусов. Это простое решение, которое сохраняет тепло в вашем доме и экономит энергию. Стоит подобное устройство не очень дорого, можно провернуть трюк бесплатно, если положить свернутое полотенце под дверь.

Защититесь от сквозняков

Лайфхак №4: уплотнительная лента

Сквозняки и утечки воздуха увеличивают ваши расходы на отопление, поэтому убедитесь, что ваши окна и двери плотно закрыты уплотнителями. Просто, легко и умно.

Отличное решение закрыть щели

Лайфхак №5: герметик

Любые оставшиеся зазоры в сайдинге, окнах или дверях можно заполнить герметиком. Если у окон и дверей больше сквозняков, загерметизируйте внутреннюю часть, сняв молдинги, чтобы заполнить все щели в изоляции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как пользоваться радиаторами, чтобы они работали эффективно и согревали все комнаты. Многие люди делают ошибки, из-за чего в квартире холодно.