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Як підготувати квартиру до зими: 6 простих кроків, які допоможуть не замерзнути

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як утеплити власну квартиру
Як утеплити власну квартиру

Ці способи дозволять утримати дорогоцінне тепло у стінах вашої квартири

Готуючись до майбутньої холодної зими, багато українців вирішують утеплити приміщення різними способами. Доведеться ретельно підготуватись до того, щоби максимально зберегти тепло в приміщеннях в морозну пору.

Існує чимало способів підготуватись до холодів і обігріти свою квартиру без зайвих витрат. Як підготувати квартиру до опалювального сезону, пишуть Факти ICTV.

1. Тепловтрати у квартирі

  • ущільнити вікна, двері
  • підготувати одну кімнату для обігріву

2. Електрика

  • перевірте розетки, проводку, електроприлади та котел

3. Батареї

  • відсуньте меблі, штори
  • наклейте фольгований матеріал за батареями
фальгований утеплювач

4. Додаткові джерела тепла

  • перевірте кондиціонер, обігрівачі, теплу підлогу

5. Тепловтрати у квартирі

  • усі вікна, двері мають щільно закриватися
  • труби і горища мають бути утеплені

6. План "Б"

  • підготуйте план спільного обігріву з сусідами, родичами, друзями на випадок НС

Раніше "Телеграф" розповідав про найефективніші та найдешевші способи обігріти будинок.

Теги:
#Квартира #Тепло #Опалювальний сезон #Лайфхак