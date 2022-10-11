Як підготувати квартиру до зими: 6 простих кроків, які допоможуть не замерзнути
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Ці способи дозволять утримати дорогоцінне тепло у стінах вашої квартири
Готуючись до майбутньої холодної зими, багато українців вирішують утеплити приміщення різними способами. Доведеться ретельно підготуватись до того, щоби максимально зберегти тепло в приміщеннях в морозну пору.
Існує чимало способів підготуватись до холодів і обігріти свою квартиру без зайвих витрат. Як підготувати квартиру до опалювального сезону, пишуть Факти ICTV.
1. Тепловтрати у квартирі
- ущільнити вікна, двері
- підготувати одну кімнату для обігріву
2. Електрика
- перевірте розетки, проводку, електроприлади та котел
3. Батареї
- відсуньте меблі, штори
- наклейте фольгований матеріал за батареями
4. Додаткові джерела тепла
- перевірте кондиціонер, обігрівачі, теплу підлогу
5. Тепловтрати у квартирі
- усі вікна, двері мають щільно закриватися
- труби і горища мають бути утеплені
6. План "Б"
- підготуйте план спільного обігріву з сусідами, родичами, друзями на випадок НС
Раніше "Телеграф" розповідав про найефективніші та найдешевші способи обігріти будинок.