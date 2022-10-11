Як підготувати квартиру до зими: 6 простих кроків, які допоможуть не замерзнути

Ці способи дозволять утримати дорогоцінне тепло у стінах вашої квартири

Готуючись до майбутньої холодної зими, багато українців вирішують утеплити приміщення різними способами. Доведеться ретельно підготуватись до того, щоби максимально зберегти тепло в приміщеннях в морозну пору.

Існує чимало способів підготуватись до холодів і обігріти свою квартиру без зайвих витрат. Як підготувати квартиру до опалювального сезону, пишуть Факти ICTV.

1. Тепловтрати у квартирі

ущільнити вікна, двері

підготувати одну кімнату для обігріву

2. Електрика

перевірте розетки, проводку, електроприлади та котел

3. Батареї

відсуньте меблі, штори

наклейте фольгований матеріал за батареями

4. Додаткові джерела тепла

перевірте кондиціонер, обігрівачі, теплу підлогу

5. Тепловтрати у квартирі

усі вікна, двері мають щільно закриватися

труби і горища мають бути утеплені

6. План "Б"

підготуйте план спільного обігріву з сусідами, родичами, друзями на випадок НС

Раніше "Телеграф" розповідав про найефективніші та найдешевші способи обігріти будинок.