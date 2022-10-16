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Як зберегти тепло в будинку: поради професійної домогосподарки

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Килими та пледи додають тепла
Килими та пледи додають тепла

Прості поради, які легко застосувати практично незалежно від розмірів квартири

Взимку у багатьох будинках українців буде не так тепло як раніше, і йдеться не лише про зниження вимог щодо температури до квартир, а й про спроби економити. Багато хазяїв будинків зіткнулися і раніше з вибором — протопити до спеки і заплатити великий рахунок або тримати прохолоду.

Автор книг із домогосподарства Кеті Беррі радить застосовувати кілька хитрощів, щоб прохолода в будинку не вплинула на зручності. Ці методи дуже економні.

Постільні справи

  • Наповніть грілку водою і покладіть між простирадлами.
  • Віддавайте перевагу фланелевій постільній білизні.
  • Додаткова ковдра на ліжко буде доречною, як і електропростирадло.
  • Під час перегляду телебачення або читання загорніться в плед — це допоможе не замерзнути.

Про одяг

Взимку не варто модничати і носити одяг, що занадто обтягує. Вільніший одяг у кілька шарів допоможе зігрітися, а втрати тепла через ноги і голову допоможуть присікти тапки і шапка.

Про вікна

За допомогою свічки або аромапалички можна знайти джерела протягів та законопатити їх. Додати шарів варто і на вікно — ущільнивши штори або закривши вікна штормовими віконницями.

Кухонна магія

Зима — час для гарячих рагу та супу. Вони зігрівають і під час приготування та під час їжі. Також Беррі рекомендує пити напої, що зігрівають, але не алкоголь, а також добре харчуватися вибираючи складні вуглеводи.

Сила декору

Домогосподаркам радять накрити килимками підлогу для ізоляції, особливо у зоні ліжка. Також варто подумати про перестановку — відсунути меблі від радіаторів опалення і ліжко від вікна. До стін варто поставити ближче книжкові шафи, які стануть додатковою ізоляцією.

Беррі також рекомендує залишати гарячу ванну після купання і духовку після приготування відкритим — це може допомогти нагріти приміщення в міру остигання. Але для сімей з маленькими дітьми чи тваринами цей варіант може бути небезпечним. Зате спосіб з фольгою та картоном доступний кожному – просто прикріпіть фольгу блискучою стороною до картону та помістіть за батарею – вийде недорогий аналог фольгованого екрану.

Як раніше радив "Телеграф", для виживання у квартирі у разі холодів можуть стати в нагоді і туристичні лайфхаки. Якщо ви вирішили утеплити квартиру — варто розглянути різні способи.

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#Тепло #Зима